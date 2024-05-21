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內塔尼亞胡批ICC申拘捕令可恥　拜登譴責ICC做法橫蠻 (11:34)

國際刑事法院（ICC）檢察官周一（20日）尋求對以色列總理內塔尼亞胡和國防部長加倫特，以及巴勒斯坦武裝組織哈馬斯3名領導人發出逮捕令【ICC尋求拘捕以哈領袖 涉戰爭罪 以哈同稱受害者斥「相提並論」】。以哈雙方均發聲明強烈譴責，認為沒有法理依據。內塔尼亞胡批評ICC做法可恥、反猶太，美國總統拜登譴責針對內塔尼亞胡的拘捕令，美國國務卿布林肯認為做法會損害加沙停火談判。

拜登發聲明表示，ICC檢察官向內塔尼亞胡發拘捕令「橫蠻無理」，又稱無論檢察官想暗示什麼，以色列與哈馬斯完全不能相提並論，重申美國支持以色列對抗威脅。被問到是否支持ICC逮捕哈馬斯領導人時，白宮國安會發言人柯比表示，不相信ICC在這事件上有管轄權。

內塔尼亞胡及以色列領袖都譴責ICC檢察官做法可恥及反猶太主義。內塔尼亞胡形容決定是「政治暴行」，又表示做法不能阻礙以色列繼續戰事，直至人質獲釋及消滅哈馬斯。哈馬斯就批評檢察官做法是將受害者等同侵略者，若逮捕巴勒斯坦領袖是沒有法律根據。

由於以色列不是ICC成員，故即使ICC發出逮捕令，內塔尼亞胡及加倫特亦不會即時面對被捕風險，但可能影響他們到其他國家。（路透社／法新社／CNN／美聯社）

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