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剛果民主共和國稱瓦解流產政變　拘50人包括美英公民 (16:05)

剛果民主共和國（簡稱「剛果（金）」）稱，周日（19日）在首都金沙薩瓦解一宗企圖政變。政變頭目、7年前在海外創建流亡政府並自稱「總統」的政客馬蘭加等4人被殺，約50名武裝人員被捕，包括美國人和英國人。目前首都局勢已回復平穩。

軍方發言人埃肯格表示，馬蘭加（Christian Malanga）周日凌晨帶領50多名武裝人員企圖發動政變，計劃襲擊新任總理蘇米努瓦（Judith Suminwa）和副總理兼防長本巴的住所，因無法確認二人地址，轉而襲擊另一副總理、國會議長候選人卡梅雷（Vital Kamerhe）的住所，隨後還闖入民族宮總統辦公室附近地區。當地傳媒報道，數名身穿軍服的武裝人員凌晨4時左右襲擊卡梅雷的住所，與卡梅雷的私人衛隊發生衝突，4人死亡。軍方隨後逮捕約50名武裝人員，包括3名美國人和1名英國人。

被捕的其中一名美國人是馬蘭加的兒子。美國駐該國大使表示，對美國公民涉嫌參與事件感到震驚和憂慮，將配合當局調查，追究任何參與事件美國公民的責任。非洲聯盟則強烈譴責政變企圖。

剛果（金）1997年前的原國名為扎伊爾，2017年5月，馬蘭加在比利時建立「新扎伊爾」，創建流亡政府並自稱「總統」。今次發動政變的武裝人員屬於「新扎伊爾」，他們曾在社交平台上說要推翻現任總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）。（法新社/衛報/新華社/中新社）

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