伊朗總統萊希罹難　第一副總統穆赫貝爾任臨時總統　全國哀悼5天【短片】 (18:03)

【18:03】伊朗政府發言人通過國營電視台宣布，副外長兼核問題首席談判員卡尼（Ali Bagheri Kani）接任臨時外長。

【17:02】伊朗最高領袖哈梅內伊宣布，第一副總統穆赫貝爾（Mohammad Mokhber）任臨時總統，全國哀悼5天。

【13:08更新】伊朗副總統Mohsen Mansouri確認萊希在直升機墜機意外中喪生。出事直升機連總統及機組人員等共有9人，一名伊朗高級官員向路透社確認，萊希、阿卜杜拉希揚和直升機上所有人全部罹難。根據國家憲法，若總統出缺，伊朗第一副總統穆赫貝爾（Mohammad Mokhber）將任臨時總統，並於50日內舉行總統選舉。

【12:07更新】伊朗半官方梅爾通訊社（Mehr）引述消息報道，萊希和阿卜杜拉希揚已殉職。路透社亦確認兩人已在直升機事故中罹難。

【11:17更新】載有萊希和阿卜杜拉希揚的直升機，周日（19日）在伊朗西北部東阿塞拜疆省的山區墜落。伊朗國營電視台報道，直升機殘骸位置「沒有生命迹象」。

【11:03更新】周一（20日）早上，伊朗紅新月會表示已尋獲載有萊希的直升機殘骸，正前往墜機地點，形容情況「不好」。路透社引述伊朗一名匿名官員表示，總統萊希乘坐的直升機完全焚毁，對萊希生還的期望不高。央視就引述伊朗救援團隊使用無人機偵測直升機事故現場。救援人員說，直升機的螺旋槳以及駕駛艙被燒毁，透過紅外線熱影像，救援人員無法偵測到溫度。

伊朗官方稱今次是意外，相信是天氣惡劣導致。官員向路透社表示，由於直升機墜落的地區大霧有雨。當地傳媒稱已派出60救援隊，包括搜救犬及無人機。伊朗國營電視引述官員稱，曾與最少一名乘客及一名機組人員取得聯絡。伊朗最高領袖哈梅內伊向人民保證，國家事務不會混亂。

多國對事件表達關注。中國外交部早上約9時30分表示，中方對事件深感擔憂，祝福萊希及機上人員安然無恙，並正密切關注事態，將為伊朗救援工作提供一切必要支援和協助。白宮發言人表示，美國總統拜登已獲知墜機事故。土耳其應伊朗當局要求，派出無人機、直升機及搜救隊協助。歐盟提供緊急衛星地圖技術支援，俄羅斯亦派出救援隊協助搜救。

（法新社／路透社／央視／梅爾通訊社）