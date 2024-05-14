美國限令中資企業出售懷俄明州物業　稱鄰近空軍基地威脅國安 (15:36)

涉事的懷俄明州夏安市（Cheyenne）弗朗西斯沃倫空軍基地（Francis E. Warren Air Force Base），是美國空軍全球打擊司令部屬下第二十航空隊的指揮部所在，也是核武彈藥庫所在地，包括民兵3型洲際彈道導彈。中資企業MineOne Partners Limited與其他公司合夥，於2022年6月購入離基地不足1.6公里的一處房產，聲稱用於「開採加密貨幣」。

美國《紐約時報》去年10月報道，在今次事發地點附近設有一座支援國防部數據中心的美國科網巨擘微軟，向財政部轄下的外國投資委員會（CFIUS）舉報指今次的中資加密貨幣採礦物業可能讓北京「全面收集情報」。

白宮周一發表聲明說：「這處外國持有的房地產鄰近戰略導彈基地和美國核三位一體（指陸基、海基、空基核武投射）重要部分，並存在可能協助監視和間諜活動的專業和外來設備，對美國構成國安風險。」白宮下令該物業立即停止運作，並必須在90日內移除所有設備，並於120日內出售，在這段期間，除了移除物品的工作人員外，其他人不得再進入物業。

MineOne Partners暫未有回應。（路透社/紐約時報）