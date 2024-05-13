西班牙加泰隆尼亞選舉獨派失議會掌控權　反獨派勝選稱「加泰隆尼亞新時代」 (18:10)

PSC在議會135席中取得42席成為大贏家，較上屆大增9席。由加泰隆尼亞自治區政府前主席普伊格德蒙特（Carles Puigdemont）領導、鼓吹獨立的「一起為了加泰隆尼亞」黨（JxCat）得35席，較上屆增加3席，但將卸任自治區政府主席的阿拉貢內斯（Pere Aragones）所屬、較溫和的「加泰隆尼亞左翼共和黨」（ERC）只有20席，大減13席，強硬左翼小黨「人民團結候選人黨」（CUP）也從9席減至4席。3個「獨派」政黨共取得59席，較上屆74席大減，亦低於過半所需的68席。

在勝選後，領導PSC的伊拉（Salvador Illa）在競選總部向支持者表示，這是加泰隆尼亞的新時代，桑切斯也形容是「歷史性成果」。儘管PSC取得最多議席，但無法獲得執政所需的過半，須組聯合政府，暫時未知能否成事。（金融時報/路透社/法新社）