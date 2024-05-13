西班牙加泰隆尼亞選舉獨派失議會掌控權　反獨派勝選稱「加泰隆尼亞新時代」 (18:10)

西班牙加泰隆尼亞自治區周日（12日）舉行議會選舉，點票結果顯示，獨派政黨未能取得過半議席，可能失去10多年的議會控制權，首相桑切斯的社會黨分支、反對獨立的加泰隆尼亞社會黨（PSC）奪得最多議席，數目也較上屆多，但同樣未過半，需與其他黨組聯合政府。今次選舉結果被視為試圖化解分離運動危機的桑切斯的一次重大勝利。
PSC在議會135席中取得42席成為大贏家，較上屆大增9席。由加泰隆尼亞自治區政府前主席普伊格德蒙特（Carles Puigdemont）領導、鼓吹獨立的「一起為了加泰隆尼亞」黨（JxCat）得35席，較上屆增加3席，但將卸任自治區政府主席的阿拉貢內斯（Pere Aragones）所屬、較溫和的「加泰隆尼亞左翼共和黨」（ERC）只有20席，大減13席，強硬左翼小黨「人民團結候選人黨」（CUP）也從9席減至4席。3個「獨派」政黨共取得59席，較上屆74席大減，亦低於過半所需的68席。
在勝選後，領導PSC的伊拉（Salvador Illa）在競選總部向支持者表示，這是加泰隆尼亞的新時代，桑切斯也形容是「歷史性成果」。儘管PSC取得最多議席，但無法獲得執政所需的過半，須組聯合政府，暫時未知能否成事。（金融時報/路透社/法新社）