美國哥大反戰示威佔領教學大樓　警拘230人　UCLA爆衝突校方報警【短片】 (19:54)

【19:54】CNN引述執法部門報道，紐約警方周二在哥大拘捕約230名示威者。紐約警察局亦正在決定要在校內留守直至何時，周三早上將就紐約市立學院及哥大示威召開簡報會。

【19:25】加州大學洛杉磯分校（UCLA）周三（5月1日）有支援以色列與支援巴勒斯坦示威者爆發衝突。援以示威者嘗試擊破援巴示威者營地，雙方發生毆鬥。CNN報道，有示威者向人群投擲煙火、高聲播放音樂和用雷射筆瞄準人群，又發放催淚彈。英國廣播公司（BBC）報道，校方指集會不合法，副校長Mary Osako形容暴力行為「極其可怕」，洛杉磯警方周三凌晨應校方要求到場支援。

【12:01】警員進入哥倫比亞大學校園清場不足兩小時後，紐約警察局向CNN表示，行動完成，沒有人受傷。哥大校長沙菲克（Minouche Shafik）致函紐約警察局稱，要求警方至少在本月17日前在校內維持秩序，以免紮營示威再發生。

當局稱，警方周二拘捕逾百名示威者，大部分來自哥倫比亞大學的清場行動，另外亦在紐約市立學院（City College of New York）的驅散中拘捕示威者。（CNN／BBC）