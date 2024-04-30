加拿大限制留學生校外打工時數　9月起減至每周24小時 (14:20)

國際學生可長時間校外工作是不少人選擇留學加拿大的因素之一。在新冠疫情期間，加拿大政府曾將國際學生校外工作時數上限由每周20小時增至40小時，一方面緩解勞動力短缺問題，同時減輕國際學生的經濟負擔，該試點計劃去年底獲延長，至本月結束，故工時上限在9月前為20小時。

移民部長米勒（Marc Miller）周一在記者會宣布新措施時表示，之前的措施幫助加拿大經濟從疫情中復甦，現在已再無需要。他說，在大專院校求學期間增加打工時間，可能導致學業成績下降，增加學生退學風險，「國際學生計劃的目的是學習，不是工作」。他表示逾8成留學生工作時數每周超過20小時。

這是當局繼今年初宣布未來2年將大幅減少國際學生簽證核發數量後，另一項針對國際學生的政策改變。加拿大政府面對民眾批評移民數量高，推高樓價，之前已宣布未來3年內將臨時居民數目從目前佔總人口6.2%減至5%，但國際學生和畢業後持工作許可證者，也佔加拿大人口很大一部分。過去10年，加拿大國際學生人數倍增，去年超過90萬人。（中央社/CTV）