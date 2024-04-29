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迪拜斥350億美元建新航廈　每年接待2.6億人次旅客 (14:45)

迪拜周日（28日）宣布已批准阿勒馬克圖姆國際機場的擴建計劃，落成後每年最多可接待2.6億人次旅客，成為全球最大機場，將取代目前作為航空樞紐的迪拜國際機場。

目前迪拜有兩個國際機場，一個是位於市中心的迪拜國際機場（Dubai International Airport），另一個是位於其西南面45公里的阿勒馬克圖姆國際機場（Al Maktoum International Airport）。迪拜國際機場是全球最繁忙的航空樞紐之一，每年旅客吞吐量達1.2億人次，但因其位於市中心，無法再擴建。阿勒馬克圖姆國際機場只有1個客運大樓，自2010年以來在迪拜的航空交通佔比相對較小。

迪拜總理兼酋長穆罕默德周日表示，當局已通過阿勒馬克圖姆國際機場造價近350億美元（約2730億港元）的新客運大樓計劃，並已展開工程。在新客運大樓落成後，阿勒馬克圖姆國際機場將由目前的兩條跑道增加至5條，並設有400個登機閘口，全面運作後每年最多可容納2.6億人次旅客，成為「全球旅客吞吐量最大」的機場，面積將是目前迪拜國際機場的5倍，迪拜國際機場的所有運作都會轉移至阿勒馬克圖姆國際機場。（法新社/雅虎新聞/今日印度）

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