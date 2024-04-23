朝鮮核反擊模擬訓練射4枚超大型火箭炮　韓：倘朝企圖用核武將面臨政權終結 (15:39)

韓國國防部發言人全河奎今日在例行記者會表示，若朝鮮企圖使用核武，將面對美韓同盟及時、壓倒性、決定性的應對措施，朝鮮政權最終將面臨終結。他說，朝鮮愈是發起核導挑釁，美國的延伸威懾執行力就會進一步提升，「韓國型三軸體系」等韓軍自主應對能力也將更為強化。

美韓正在韓國進行聯合編隊軍綜合演習（KFT），本月18日舉行聯合空中滲透演習等，朝中社報道稱演習是敵對勢力試圖用軍事力量扼殺朝鮮的挑釁。

朝鮮的模擬訓練包括進行實兵演習，讓各部隊熟練掌握國家最大核危機事態警報「火山警報」時轉入核反擊態勢流程；啟動核反擊指揮體系；發射搭載核模擬戰鬥部（彈頭）的超大型火箭炮。

從朝鮮發布的照片，訓練包括4台移動式發射車（TEL）發射了4枚超大型火箭炮，成功擊中距離平壤約352公里的島嶼靶標。分析指出，該距離可抵達韓軍陸海空軍本部所在地雞龍台和正在進行美韓KFT演習的基地。

美韓情報部門將這款超大型多管火箭炮稱為「KN-25」，分類為短程彈道導彈，朝方聲稱可攜帶戰術核彈頭。該火箭炮射程為400公里，專為針對韓國研發。（韓聯社）