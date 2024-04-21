美眾議院通過950億美元撥款　軍援烏克蘭以色列等 (13:00)

共和黨眾議院強硬右派多月來一直反對的援烏議案，最終獲311票支持（112票反對）通過。議案向烏克蘭提供約608億美元（約4742億港元）援助，包括約230億美元（約1794億港元）用作補充軍備。議案亦涵蓋向以色列提供約260億美元（約2028億港元）援助，包括約91億美元（約710億港元）人道支援，以及向印太地區伙伴（包括台灣）提供約81億美元（約632億港元）援助。參議院將於周二（23日）起審議議案，議案通過後再交由總統拜登簽署成為法律。

拜登發聲明表示，在此關鍵時刻，議員共同回應歷史號召，議案將向以色列及烏克蘭提供關鍵支援，保障印太地區和平穩定。呼籲參議院迅速通過議案，由他簽署後可盡快運送武器裝備到烏克蘭，應付戰爭需要。

烏克蘭總統澤連斯基在社交平台X上發文感謝美國眾議院，指出援助有助阻止戰爭擴大，可拯救成千上萬生命。澤連斯基重申俄羅斯定必戰敗。俄羅斯外交部發言人批評，美國軍援只會使世界危機惡化，形容援烏是直接支持恐怖主義活動。

以色列總理內塔尼亞胡對軍援表示歡迎，顯示美國對以色列的堅定支持及捍衛西方文明。台灣國防部表示，感謝美國國會在中東衝突加劇、俄烏戰爭持續之際，仍同意編列預算確保台海和平穩定，充分展現「堅若磐石」的支持，後續將透過既有交流機制，與美方協調相關預算用途。

（法新社/路透社/中央社）

相關報道：美議長獲民主黨護航 「斬件」軍援案勢過關