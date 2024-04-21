明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時國際

美眾議院通過950億美元撥款　軍援烏克蘭以色列等 (13:00)

美國眾議院上周六（20日）通過3份共約950億美元（7410億港元）軍援烏克蘭、以色列，以及印太地區伙伴（包括台灣）的議案，加上一份包括強制短片分享平台TikTok從中國母公司剝離的議案。

共和黨眾議院強硬右派多月來一直反對的援烏議案，最終獲311票支持（112票反對）通過。議案向烏克蘭提供約608億美元（約4742億港元）援助，包括約230億美元（約1794億港元）用作補充軍備。議案亦涵蓋向以色列提供約260億美元（約2028億港元）援助，包括約91億美元（約710億港元）人道支援，以及向印太地區伙伴（包括台灣）提供約81億美元（約632億港元）援助。參議院將於周二（23日）起審議議案，議案通過後再交由總統拜登簽署成為法律。

拜登發聲明表示，在此關鍵時刻，議員共同回應歷史號召，議案將向以色列及烏克蘭提供關鍵支援，保障印太地區和平穩定。呼籲參議院迅速通過議案，由他簽署後可盡快運送武器裝備到烏克蘭，應付戰爭需要。

烏克蘭總統澤連斯基在社交平台X上發文感謝美國眾議院，指出援助有助阻止戰爭擴大，可拯救成千上萬生命。澤連斯基重申俄羅斯定必戰敗。俄羅斯外交部發言人批評，美國軍援只會使世界危機惡化，形容援烏是直接支持恐怖主義活動。

以色列總理內塔尼亞胡對軍援表示歡迎，顯示美國對以色列的堅定支持及捍衛西方文明。台灣國防部表示，感謝美國國會在中東衝突加劇、俄烏戰爭持續之際，仍同意編列預算確保台海和平穩定，充分展現「堅若磐石」的支持，後續將透過既有交流機制，與美方協調相關預算用途。

（法新社/路透社/中央社）

相關報道：美議長獲民主黨護航　「斬件」軍援案勢過關

相關字詞﹕美國軍援 烏克蘭 編輯推介

上 / 下一篇新聞