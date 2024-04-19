明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時國際

以色列報復　伊朗否認受導彈襲擊　敘利亞稱防空設施遭以方導彈攻擊 (15:56)

伊朗上周六（13日）向以色列發動大規模導彈和無人機襲擊，報復伊朗駐敘利亞大使館範圍疑遭以色列轟炸。以色列揚言反擊。美國廣播公司（ABC）周五（19日）引述美國官員報道，當日有以色列導彈擊中伊朗一個地點。哥倫比亞廣播公司（CBS）亦報道以色列射導彈襲伊朗。美國有線新聞網絡（CNN）則引述美官員稱以色列向伊朗施襲。不過隨後有伊朗官員否認伊朗受到導彈襲擊，而是防空系統擊落3架無人機。

【15:56】中國外交部發言人林劍表示，中方注意到伊朗受襲的報道，反對任何令局勢進一步升級的行動。

【14:44】敘利亞軍方發聲明稱，該國南部的防空設施周五（19日）遭以色列導彈攻擊，造成損失。敘利亞人權監察組織則稱，以色列襲擊以敘利亞南部的軍方雷達為目標，該雷達主要用於偵察以軍戰機有否進入敘利亞領空。

【13:53】路透社引述3個知情者消息報道，以色列確實攻擊了伊朗，美國事前已獲以方通知，沒有參與。不過路透社引述伊朗官員稱，伊朗沒有受導彈攻擊。伊朗軍方高級指揮官Siavosh Mihandoust表示伊斯法罕未有受破壞，當地半夜響起的聲響是防空系統針對「可疑物體」發動反擊。

伊朗民航部門表示，目前已解除航班升降限制，恢復正常運作。

【12:36】伊朗國營電視台稱，早前伊斯法罕上空有3架無人機，防空系統啟動後已擊毁。CNN引述美國高層官員稱，以色列周四通知美方即將反擊伊朗，美方對此不支持。

【11:20】伊朗國營電視台稱，位於伊斯法罕省的核設施未有受破壞。以色列軍方稱，以國北部響起防空警報。

【10:23】伊朗官方通訊社伊通社（IRNA）報道，多個省份的防空系統已經啟動，相信是應對來襲的無人機，並稱軍用雷達疑是攻擊目標。

【09:57】伊朗法斯社報道，伊朗中部城市伊斯法罕（Isfahan）一個機場傳出爆炸聲，原因未明。伊斯法罕西北方的軍方戰機基地附近也傳出3次爆炸聲。

阿拉伯衛星電視台（Al Arabiya）報道，美國官員較早前已預期以色列會在未來24小時發動報復伊朗攻擊的行動。路透社引述伊朗國營傳媒稱，德黑蘭、伊斯法罕及設拉子等地暫停航班升降。有從迪拜飛往伊朗的民航機被迫折返。

美國廣播公司報道則稱，伊拉克及敘利亞同樣傳出爆炸聲，但未經證實。

（路透社／法新社／ABC／Al Arabiya／CNN）

相關字詞﹕以色列哈馬斯戰爭 伊朗 以色列 編輯推介

上 / 下一篇新聞