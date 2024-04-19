以色列報復　伊朗否認受導彈襲擊　敘利亞稱防空設施遭以方導彈攻擊 (15:56)

【15:56】中國外交部發言人林劍表示，中方注意到伊朗受襲的報道，反對任何令局勢進一步升級的行動。

【14:44】敘利亞軍方發聲明稱，該國南部的防空設施周五（19日）遭以色列導彈攻擊，造成損失。敘利亞人權監察組織則稱，以色列襲擊以敘利亞南部的軍方雷達為目標，該雷達主要用於偵察以軍戰機有否進入敘利亞領空。

【13:53】路透社引述3個知情者消息報道，以色列確實攻擊了伊朗，美國事前已獲以方通知，沒有參與。不過路透社引述伊朗官員稱，伊朗沒有受導彈攻擊。伊朗軍方高級指揮官Siavosh Mihandoust表示伊斯法罕未有受破壞，當地半夜響起的聲響是防空系統針對「可疑物體」發動反擊。

伊朗民航部門表示，目前已解除航班升降限制，恢復正常運作。

【12:36】伊朗國營電視台稱，早前伊斯法罕上空有3架無人機，防空系統啟動後已擊毁。CNN引述美國高層官員稱，以色列周四通知美方即將反擊伊朗，美方對此不支持。

【11:20】伊朗國營電視台稱，位於伊斯法罕省的核設施未有受破壞。以色列軍方稱，以國北部響起防空警報。

【10:23】伊朗官方通訊社伊通社（IRNA）報道，多個省份的防空系統已經啟動，相信是應對來襲的無人機，並稱軍用雷達疑是攻擊目標。

【09:57】伊朗法斯社報道，伊朗中部城市伊斯法罕（Isfahan）一個機場傳出爆炸聲，原因未明。伊斯法罕西北方的軍方戰機基地附近也傳出3次爆炸聲。

阿拉伯衛星電視台（Al Arabiya）報道，美國官員較早前已預期以色列會在未來24小時發動報復伊朗攻擊的行動。路透社引述伊朗國營傳媒稱，德黑蘭、伊斯法罕及設拉子等地暫停航班升降。有從迪拜飛往伊朗的民航機被迫折返。

美國廣播公司報道則稱，伊拉克及敘利亞同樣傳出爆炸聲，但未經證實。

（路透社／法新社／ABC／Al Arabiya／CNN）