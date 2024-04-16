掩口費案首日審訊未選出陪審團　特朗普批「政治迫害」【短片】 (09:34)

此案中，法庭需選出12名陪審員擔任陪審團。主審法官梅爾昌（Juan Merchan）表示，作為陪審員必須放下偏見、個人意見及政治取向，惟周一到庭的96名潛在陪審員中，有至少50人表明無法不偏不倚，也有人因其他原因表明不能任陪審員，最終被排除。

檢控官亦於庭上指控特朗普上周在社交媒體發布3篇帖文，攻擊兩名案中證人，包括前代表律師科恩（Michael Cohen）及艷星克利福德（Stephanie Clifford），涉嫌違反公開談論證人的法庭禁令，要求處予3000美元罰款。特朗普的律師辯稱，特朗普只是回應證人言論。法官表示會於4月23日考慮其要求。

特朗普被指在2016年競選總統期間，以「法律支出」名目掩飾他通過其律師科恩，向艷星克利福德支付13萬美元（約101萬港元）掩口費，面臨34項偽造商業紀錄重罪。特朗普周一離開法庭後發言稱，自己不會得到公平審判，批評處理案件的法官有問題，直斥「這是騙局，是政治迫害」。（CNN／美聯社／路透社／法新社）