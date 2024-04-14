伊朗逾200無人機導彈攻以色列　報復駐敘使館建築被炸【短片】 (11:00)

【11:00更新】伊朗革命衛隊證實，上周六（13日）晚上起向以色列發射多枚導彈及無人機，報復4月1日伊朗駐敘利亞大使館建築受空襲，造成多名革命衛隊成員死亡，是伊朗首次直接攻擊以色列領土。以方稱，一名10歲女童遭導彈碎片嚴重炸傷並失去意識。美國有線新聞網絡（CNN）引述兩名美國官員消息指出，空襲持續約5小時。［CNN：拜登內塔尼亞胡通話 美方重申承諾捍衛以色列安全 不參與反擊伊朗行動］
以軍發言人哈加里稱，伊朗向以色列發射逾200個無人機及導彈。英國廣播公司（BBC）報道，防空系統於以色列耶路撒冷上空攔截伊朗攻勢，傳出巨響爆炸聲。以色列傳媒報道，美國及英國戰機在伊朗及以色列邊境擊落部分無人機。以色列總理內塔尼亞胡於特拉維夫軍事總部，召開戰時內閣會議商討局勢。
伊朗外交部發聲明，稱行動是基於《聯合國憲章》行使自衛權，以回應以色列襲擊伊朗，如有必要，當局將毫不猶豫採取更多防禦措施，保護國家利益免受侵害。革命衛隊則警告美國，任何支持或參與損害伊朗利益的行動將遭果斷回應。伊朗駐聯合國代表團則表示，伊朗目前的攻勢可視為已結束，但若以色列政權再犯錯，伊朗反應將更嚴厲。
美國總統拜登縮短在特拉華州的訪問，提早返回白宮在戰情室會見國家安全顧問，承諾會繼續支持以色列。（BBC／CNN／路透社）
2024年4月3日報道：駐敘使館建築被炸 伊朗誓報復以國 「聖城旅」高級指揮官等7人喪命 以哈戰爭升級風險增
伊朗空襲以色列：shorturl.at/dkzDN