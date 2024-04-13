日消費者廳查逾6900保健品　揭18款曾涉百宗健康受損報告 (16:59)

消費者廳向1693間售賣功能性食品的公司發問卷，涉及6975種產品，詢問這些公司是否收到醫療人員有關產品損害健康的報告，截至周四（11日）有1395家公司回覆，顯示18款產品曾被醫療人員提出健康損害報告，一半為營養補充劑，合共117宗個案，大多症狀輕微，例如腹瀉及濕疹，至少兩人入院，但無人死亡，而他們的症狀與服用產品之間的因果關係尚未確定。消費者廳未有公布相關企業或產品資料。

鑑於這些產品沒有被報告出現大量問題，消費者廳表示不打算立即採取行動，但會安排醫學專家詳細分析該18款產品，並會公布結果。

對於今次未向消費者廳報告有損害健康個案的原因，涉事公司解釋是判斷認為毋須上報，這令人質疑功能性標識制度報告義務標準是否恰當。日本功能性標識制度始於2015年，若公司要標註為有益健康等的「功能性」和有效成分的「安全性」，必須給予科學依據，國家不會審核。消費者廳表示，小林製藥的保健品是功能性標識食品首次爆出損害健康的問題。（日本時報/中央社/共同社）