紐約都會區罕遇4.8級地震　周邊航空交通暫停 (00:35)

《紐約時報》指地震震動曼哈頓以至整個紐約市的建築物，居民都跑到街上以了解發生什麼事。紐約市警察局稱尚未收到損毀報告，但全市各地都響起警報聲。紐約市長亞當斯和紐約州長胡楚爾分別宣布，未收到任何危及生命的報告，但會謹慎檢查評估關鍵基建的情况。

聯邦航空管理局（FAA）稱因地震關係，紐約市三大機場紐約甘迺迪機場、紐瓦克自由國際機場和拉瓜迪亞機場，以及新澤西州的提特波羅機場，同樣暫停航班升降並檢查跑道。巴爾的摩和費城的機場都有類似預防措施。美國國鐵（Amtrak）則對美國東北地區的火車服務限速，直至檢查完成。

美國東北部的地震大多輕微，常人少有察覺。惟事實上，紐約市及周邊地區偶有發生一定強度的地震，例如去年5月紐約州和新澤西州部分地區發生2.2級地震，而2011年弗吉尼亞州的5.8級地震也導致曼哈頓的市政廳及中城（Midtown，即著名時報廣場的所在區域）辦公大樓內的民眾需要疏散。紐約市歷來最嚴重地震發生於1884年，位於布魯克林區的康尼島（Coney Island，又譯科尼艾蘭），強度5.2級。

（紐約時報）