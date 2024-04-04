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法國研究：糖尿藥助減慢柏金遜症肢體動作惡化 (17:00)

法國專家周三（3日）發表最新研究，初步顯示糖尿藥「腸促胰島素」（lixisenatide）有助減慢與柏金遜症相關的肢體動作問題惡化速度，形容為一大突破，有望為全球約1000萬名柏金遜患者帶來新的治療前景。

圖盧茲大學醫院神經學教授拉斯科爾（Olivier Rascol）和波爾多大學醫院臨牀神經學家梅斯內（Wassilios Meissner）周三在《新英格蘭醫學雜誌》發表文章，指出參與研究測試的156名40至75歲的法國早期柏金遜患者中，一年內持續注射法國藥廠賽諾菲（Sanofi）旗下的「腸促胰島素」商品Adlyxin（在美國發售）或Lyxumia（在歐盟發售）糖尿針劑的組別，對比沒注射組別病人，肢體動作徵狀未有惡化。

專家近年已開始研究上述原為治療糖尿和癡肥的「GLP-1受體促效劑」類藥物對保護神經細胞的潛力，但成果有限。拉斯科爾表示，今次研究首次清晰顯示GLP-1受體促效劑藥物提供神經保護作用，改善柏金遜徵狀的惡化速度。惟研究結果並未提出「確鑿證據」，證明上述法製糖尿針劑有助保護大腦，而部分參與實驗的病人出現作嘔、嘔吐等腸胃副作用。二人稱將續測試，為今次研究發現作結論。（法新社／金融時報）

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