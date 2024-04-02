Google同意銷毁用戶「無痕」瀏覽數據　集體訴訟和解 (14:47)

這宗集體訴訟案始於2020年，涵蓋數以百萬計從2016年6月1日開始使用「無痕」模式上網的Google用戶。原告用戶稱，使用「無痕」模式上網是希望加強私隱，但Google誤導用戶，令用戶在不知情下被得知上網細節，例如有哪些朋友、喜歡什麼食物、嗜好、購物習慣，以及他們在網上搜尋哪些「最私密、可能難以啟齒的東西」，Google因此成為一個「不負責任的資訊寶庫」。

根據和解協議，Google將更新公告，說明它在「無痕」模式時蒐集哪些資料，Google也將讓「無痕」模式用戶阻擋第三方Cookies（追蹤使用者瀏覽活動的小型文字檔），為期5年。

Google發言人卡斯塔內達（Jose Castaneda）說，公司仍認為這宗訴訟缺乏依據，但很高興能解決，「我們從未在用戶使用無痕模式時將資料與他們聯繫起來……我們樂於刪除舊的技術資料，這些資料從未與個人相關聯，也從未用於任何形式的個人化」。

和解條款周一提交到加州奧克蘭聯邦地區法院，並要獲得法官羅杰斯（Yvonne Gonzalez Rogers）同意才生效。Google不會支付賠償金，但用戶可以個人名義提告並索償。（路透社/法新社/華爾街日報）