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伊朗駐敘使館附屬樓遭炸　釀革命衛隊7死包括高級指揮官　以色列被指施襲【短片】 (10:04)

伊朗駐敘利亞使館附屬大樓遇炸　德黑蘭示威燒以色列美國國旗（法新社片段）

位於大馬士革的伊朗駐敘利亞大使館旁邊一座附屬大樓，周一（1日）遭遇空襲，伊朗革命衛隊表示有7名軍事顧問被炸死，其中一人是旗下精銳部隊「聖城旅」（Quds Force）的高級指揮官扎赫迪（Mohammad Reza Zahedi）。伊朗及敘利亞指控空襲是以色列所為。《紐約時報》亦引述4名以色列人員稱空襲是以色列發動，但否認被炸大樓有外交地位。以方拒絕回應事件。敘利亞人權觀察組織則稱事件造成11人死亡。

敘利亞國防部表示，事發於當地時間下午5時，以軍戰機從戈蘭高地發射導彈攻襲，擊中伊朗駐敘大使館旁邊一座附屬大樓。儘管敘利亞防空系統擊落部分導彈，但其餘導彈就「炸毁整棟大樓」。伊朗駐敘利亞大使阿克巴里（Hossein Akbari）稱，是F-35戰機發射6枚導彈施襲，被炸的是使館的領事大樓，他就住在大樓頂層。

敘利亞外長Faisal Mekdad到現場視察，強烈譴責針對使館和波及平民的殘暴恐襲。伊朗外長阿卜杜拉希揚形容襲擊違反所有國際義務及公約，敦促國際社會採取嚴厲回應。

以軍發言人以不回應外國傳媒提問為由，拒絕評論事件。美國國務院發言人米勒表示，美國對任何可能導致局勢升級的行動感憂慮，但認為今次襲擊不會影響人質釋放談判。

伊朗首都德黑蘭周一晚上有示威，大批民眾抗議伊朗使館遇炸，有示威者焚燒以色列及美國國旗。（路透社／BBC／法新社）

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