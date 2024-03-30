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白宮記者團登空軍一號常順手牽羊　被警告形同盜竊 (15:15)

美國網媒Politico周四（28日）報道，白宮記者團近日收到警告，指有記者經常在隨總統出訪時於總統專機「空軍一號」上順手牽羊，拿走各式各樣的物品，警告有關做法形同盜竊，損害記者形象。

報道指出，記者在空軍一號上拿走物品雖然聽來匪夷所思，但情況卻普遍存在，被偷熱門物品包括酒杯和碟。一名現役白宮特派員向Politico說：「當我第一次上機（空軍一號）時，身邊的人向我說：『你應該帶走那玻璃杯。』他就像是在說：『所有人都這麼做。』」

報道稱，有幾名記者透露，他們曾到過一家大型報章前白宮特派員的家參加晚宴派對，發現所有食物都是用鑲金邊的空軍一號碟子盛載，明顯是分批從機上偷出去。另有記者說，經常在下機時，聽到行家背囊內傳出杯碟撞擊的聲音。

報道引述6名消息人士稱，上月一次西岸行程後，空軍一號的機組人員點算了機上物品，向白宮報告記者艙遺失了一系列物品。白宮特派員協會主席、全國廣播公司特派員奧唐奈（Kelly O' Donnell）隨後向記者團發出電郵，稱在空軍一號上偷竊的情況打擊記者團聲譽，提醒同行機上物品不可拿走。其中一名記者後來向白宮承認拿走了一個特別版枕頭套，要私下安排交還。（Politico）

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