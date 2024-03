42歲的凱特稱,1月在倫敦接受腹部大型手術,當時獲診斷為與癌症無關,手術亦很成功,惟術後檢查結果顯示她罹癌。凱特正處於化療早期階段。她說,對其一家來說過去數月「非常艱難」,所幸她有很好的醫療團隊。

作為三孩之母的凱特表示,需時向喬治小王子、夏洛特小公主和路易小王子說明一切,並告訴孩子們她很好,每天愈來愈強健。她並稱,有丈夫威廉在身旁是一大安慰,也讓她心安。(BBC)

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024