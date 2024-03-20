世界幸福報告：芬蘭連續7年榜首　香港跌至第86位 (14:54)

聯合國自2012年起每年公布《世界幸福報告》，報告以美國蓋洛普（Gallup）研究公司的數據為基礎，由英國牛津大學領導的全球團隊分析結果。研究分析143個國家地區受訪民眾對生活滿意度的自我評估、人均國內生產總值（GDP）、社會支援度、預期健康壽命、自由度、慷慨程度及貪腐程度等因素，以0到10分評估。由於單一年數據比較不穩定，自2013年以來，報告採過去3年平均結果進行比較。

根據2024年度的報告，芬蘭以平均7.7分蟬聯榜首，之後3位分別是丹麥、冰島和瑞典，最後2位則是黎巴嫩和阿富汗，分別以2.7分和1.7分「墊底」。台灣以排名第31，略遜於排30名的新加坡，但優於日本（第51名）、韓國（第52名）和中國大陸（第60名）等。正陷入戰事的以色列和巴勒斯坦，則分別排第5和103。報告指出，由於評分是3年平均計算，因此某年單一事件對總評分不會有很大影響。

香港今年排名第86，是連續第3年下跌（2021至23年分別是第77、81和82名），當中30歲以下年輕人幸福度排名97位，不及利比亞、伊朗、伊拉克和剛果民主共和國等發展中國家。

受年輕人幸福感大跌拖累，美國和德國齊齊跌出前20，前者從去年第15名跌至第23名，後者緊隨其後。參與報告編撰的牛津大學經濟學教授Jan-Emmanuel De Neve說：「年輕人現今正經歷中年危機，尤其是北美的年輕人。」

（世界幸福報告/CNN/中央社）