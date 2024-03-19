日本帶子因中國禁運改經墨西哥加工　售價有望高一倍 (16:52)

墨西哥西岸城市Ensenada的許多海鮮加工場皆獲美國食品及藥物管理局（FDA）的出口認證，加工帶子後24小時內便能直抵美國西岸的洛杉磯。在JETRO安排下，有14間日企代表上個周末到Ensenada考察3家海鮮加工商處理冷藏帶子。加工商獲JETRO供貨並提供相關處理辦法和器材建議。有加工商表示，將會增聘人手處理。

日本帶子以往輸美前大多會先急凍，然後送到工資較低的中國加工，加工商往往會用磷酸鹽處理，使帶子變得更大粒、賣相更佳，但經此法處理的帶子不適合生食，因此北海道帶子的美國買家八成都是平價中餐廳，售價也較低。墨西哥的加工商採取不加磷酸鹽的加工手法，令帶子可供生食，因此售價可比以往高達一倍。

日本去年出口約8.1萬噸帶子，較前一年大跌近四成，下跌主因是中國去年8月因福島排放核污水（日稱「核處理水」） 而禁制日本海產進口。日本政府促成的墨西哥供應鏈，可望令日本帶子減少受中方禁令影響。（日經亞洲）