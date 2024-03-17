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俄總統大選｜俄稱電子投票系統遭英美網絡攻擊 (12:10)

俄羅斯為期3日的總統大選投票將於周日（17日）結束，路透社報道，截至上周六（16日）全國投票率約58%。俄羅斯中央選舉委員會表示，已攔截約16萬次針對電子投票系統的網絡攻擊，攻擊主要來自英國及美國。俄方亦指摘烏克蘭空襲干預俄羅斯選舉。

俄羅斯中央選舉委員會主席帕姆菲洛娃（Ella Pamfilova）表示，當局攔截的網絡攻擊，主要是針對電子投票網站，其中有3萬次針對監控網站。選舉觀察機構指出，攻擊使用的伺服器主要來自英國及美國。

另外，俄方批評烏克蘭對接壤地區攻勢持續，企圖破壞俄羅斯選舉。俄羅斯塔斯社（TASS）報道，烏軍無人機向俄控扎波羅熱一個投票站投擲炸彈；俄方周日再指摘，多架烏克蘭無人機攻擊克拉斯諾達爾州（Krasnodar）一間油廠，導致一人心臟病發死亡。烏方未有回應事件。

烏克蘭的俄控地區都有參與投票。截至上周六，頓涅茨克及盧甘斯克投票率分別為86.75%和63.97%。今屆俄羅斯總統選舉投票於3月15日至17日舉行，並在中國等144個國家設立295個投票站，讓境外俄羅斯選民投票。（俄羅斯衛星通訊社/新華社/路透社）

俄羅斯大選系列報道：

俄大選普京勢連任 投票率成看點 侵烏後首總統選舉 納瓦爾尼猝死效應待觀察（3月15日）

從那些年的政敵們 看普京如何集權（3月16日）

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