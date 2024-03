新一波軍備競賽焦點轉移到高超音速武器,國防承包商都希望通過製造高超音速武器,以及開發探測和防禦這種武器的系統而獲益。Stratolaunch希望今年完成開發可重用的Talon-A。

Congratulations to the Stratolaunch team on a successful first powered flight of the TA-1 vehicle! Read more: https://t.co/sT3Eebh0RS #WeRoc #Stratolaunch pic.twitter.com/vXlDcQZp8N— Stratolaunch (@Stratolaunch) March 9, 2024