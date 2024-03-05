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聯合國報告「相信哈馬斯曾強姦人質」　以色列質疑聯合國隱瞞 (09:22)

加沙戰事持續近5個月，聯合國小組周一（4日）發表報告，稱相信去年10月7日巴勒斯坦武裝組織哈馬斯突襲以色列期間，曾發生強姦及輪姦等性暴力，亦「有明顯且具說服力的資料」顯示以色列人質被扣押時遭受強姦等性暴力，相信仍被扣押的人質也面臨同樣情況。以方質疑聯合國對哈馬斯性罪行保持沉默，召回駐聯合國大使商討事件。

聯合國衝突中性暴力問題特別代表帕滕（Pramila Patten）發表的報告中指出，根據調查小組的發現，有合理理由相信哈馬斯在突襲當天至少於3個地點施加性暴力，包括音樂會場地及附近的公路、村落。大部分受害者遭先姦後殺，並有至少兩宗強姦婦女屍體事件。

聯合國發言人Stephane Dujarric表示，秘書長古特雷斯對調查「完全支持」，沒有對事件保持沉默。以色列駐聯合國大使Gilad Erdan批評，聯合國花5個月才了解哈馬斯的性罪行，卻未有對此作討論，形容令人震驚。

哈馬斯：不知生還以人質數目

以哈雙方原定周日（3日）在埃及開羅舉行休戰會談，惟路透社引述消息稱，以方堅持哈馬斯先提交仍在生的人質名單才會談判。哈馬斯周一（4日）表示，由於以色列人質由多個武裝組織扣押，當局未能確定人質誰生誰死，亦不知有多少人質生還。哈馬斯又稱，無論以方會否出席，談判第二日仍會繼續進行。

（路透社／法新社）

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