聯合國報告「相信哈馬斯曾強姦人質」　以色列質疑聯合國隱瞞 (09:22)

聯合國衝突中性暴力問題特別代表帕滕（Pramila Patten）發表的報告中指出，根據調查小組的發現，有合理理由相信哈馬斯在突襲當天至少於3個地點施加性暴力，包括音樂會場地及附近的公路、村落。大部分受害者遭先姦後殺，並有至少兩宗強姦婦女屍體事件。

聯合國發言人Stephane Dujarric表示，秘書長古特雷斯對調查「完全支持」，沒有對事件保持沉默。以色列駐聯合國大使Gilad Erdan批評，聯合國花5個月才了解哈馬斯的性罪行，卻未有對此作討論，形容令人震驚。

哈馬斯：不知生還以人質數目

以哈雙方原定周日（3日）在埃及開羅舉行休戰會談，惟路透社引述消息稱，以方堅持哈馬斯先提交仍在生的人質名單才會談判。哈馬斯周一（4日）表示，由於以色列人質由多個武裝組織扣押，當局未能確定人質誰生誰死，亦不知有多少人質生還。哈馬斯又稱，無論以方會否出席，談判第二日仍會繼續進行。

（路透社／法新社）