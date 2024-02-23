聯合國人權小組稱巴人女性遭濫捕性侵指控可信　美促以色列徹查 (17:28)

由聯合國難民署委任的專家小組指出，有報道指不少巴人婦女遭受不人道及有辱人格的對待，例如加沙有巴人女性被拘留時，在寒冷雨天被關在籠裏而沒食物提供，亦有相信是以軍拍攝、貶低巴人女性的照片被放上網。專家又稱有證據顯示發生最少兩宗強姦個案，以及其他性羞辱和威脅強姦事件。

有份發聲明的聯合國「暴力侵害婦女及其原因和後果問題特別報告員」薩利姆（Reem Alsalem）表示，實際性暴力個案可能更多。她表示，以哈戰爭爆發後有一系列拘留巴人婦女的行動，在以色列拘留中心內對性侵問題有愈來愈縱容的情況，而在戰爭中巴人婦孺面對暴力和去人性化的情況變成常態，但基於憂慮被報復，不願舉報情況普遍。

以色列政府稱有關指控沒有根據。美國國務院發言人米勒稱美方無法獨立確認有關內容，但稱美方已表明平民和被拘留者須根據國際人道法獲人道對待，強烈敦促以色列徹底調查。

（衛報/聯合國人權事務高級專員辦事處/路透社）