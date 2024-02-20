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即時國際

韓國6415名實習及住院醫生辭職　佔55% (13:22)

【13:15】韓聯社報道，截至19日晚上11時，全國100家實習醫院共有6415名實習及住院醫生請辭，佔比55%，其中的25%（1630人）已離職。

保健福祉部就全國10家實習醫院進行現場調查的結果顯示，截至前晚10時，共有1091名實習和住院醫生請辭，其中757人未上班。福祉部已向其中的728人發布開工令，包括先前接獲開工令的29人在內，迄今共有757人接獲開工令。

【09:57】韓國專攻醫（見習、實習、住院醫生）辭職抗議政府明年增加2000個醫科生學額的行動擴大，昨日（19日）全國有數千人請辭。韓聯社引述韓國政府和醫療界消息報道，首爾五大醫院實習和住院醫生今日（20日）上午6時起停止工作。請辭的醫生將於中午在首爾龍山的大韓醫師協會會館開會，討論政府推行醫學院擴招的應對方案。

報道稱，首爾五大醫院辭職的實習和住院醫生超過1000人，全國辭職的醫生已達數千人。雖然保健福祉部昨天對221家實習醫院的實習和住院醫生下達緊守崗位的命令，但醫生集體行動可能持續下去。

為免醫生罷工影響病人，醫院已調整診症安排。政府正動員公共醫院和軍醫等醫療資源，並擴大視像會診等服務，同時敦促醫生盡量避免集體行動。保健福祉部和醫療界今晚將在電視上首次就事件作公開討論。（韓聯社）

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