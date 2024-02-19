悉尼多7個公共場所驗出石棉　累計41建築物含石棉 (15:26)

最新發現石棉的建築物包括一間學校、一個體育中心和一家超市，工作人員正加緊清理。當局上月初在一個遊樂場發現石棉，之後陸續發現數十處含石棉地點，包括醫院、火車站、學校和超市等，目前已封鎖多個地點，其中一些地點位於熱門旅遊點。當局另外關閉了兩間學校，數以千計學生要遙距上課。

澳洲環保局表示，截至周日（18日），有近700項石棉檢測結果陰性，尚有3間學校未有檢測結果。而美國樂壇天后Taylor Swift本周末在悉尼西部舉行演唱會，場地經過檢測證實安全後，將如期舉行。不過，原定昨日舉行的悉尼同性戀狂歡節慶祝活動（Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras Fair Day）已取消。

除了一個處所外，目前涉事處所的石棉類型均為黏結石棉（bonded asbestos），即本身和其他物料如混凝土結合，如果未受擾動，一般不會自行剝落成塵，對人類健康和環境的風險較小。石棉於19世紀末成為流行的加固水泥和防火建材，但後來研究發現，吸入石棉纖維可能導致肺部發炎甚至癌症，目前全球多國已禁用。（路透社/紐約時報/衛報/中央社）