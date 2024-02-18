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納瓦爾尼母親被拒探視遺體　支持者斥克宮「殺人兇手」 (17:44)

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）上周五（16日）在獄中死亡後，納瓦爾尼的發言人亞爾梅什（Kira Yarmysh）上周六（17日）說，納瓦爾尼的母親柳德米拉（Lyudmila）和他的律師到達該西伯利亞流放地監獄後，被拒探視納瓦爾尼的遺體。

47歲的納瓦爾尼上周五在北極地區流放地的監獄去世，此前他被關押三年多。納瓦爾尼的死訊引起西方領導人和其支持者的憤怒和譴責，指摘俄羅斯當局是「殺人兇手」，為「隱瞞證據」拒絕交出遺體。

納瓦爾尼的團隊在Telegram貼文說：「兇手顯然想掩蓋他們的罪證，因此沒有交出納瓦爾尼的遺體，甚至對他的母親隱瞞。」亞爾梅什在一次網上直播中說：「他們不希望暴露任何用作殺死納瓦爾尼的方法。」

克里姆林宮上周五質疑西方未審先判，認為歸咎普京政府的指控「絕對不可接受」。儘管西方領導人繼續憤怒譴責，克宮上周六未有對納瓦爾尼之死發表評論。

納瓦爾尼遺孀尤莉婭（Yulia）向西方控訴俄羅斯總統普京須向納瓦爾尼的死負責。另一名已故俄羅斯異見者、前特工利特維年科（Alexander Litvinenko）的遺孀瑪麗娜（Marina Litvinenko）上周六告訴路透社說：「尤莉婭做得很對，她的丈夫在俄羅斯國內外都很有名，她必須讓丈夫的聲音永存，而她現在就是納瓦爾尼的聲音。」

利特維年科2006年在倫敦一家酒店喝下摻有高放射性同位素釙-210（polonium-210）的綠茶，3周後死亡。歐洲人權法院2021年認定，俄羅斯應對這宗暗殺負責。（法新社／路透社）

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