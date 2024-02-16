韓國醫生擬集體請辭　反對政府推行醫學院擴大招生 (14:02)

保健福祉部和教育部本月6日宣布，將從2025學年高考開始擴大招收醫學院新生，從現時的3058人大增至5058人，增幅約為65%。政府將於本月底至下月發布各大高校醫學院的招生名額。醫護界指韓國已有足夠的醫務人員，現有醫生應該得到更高的報酬，批評政府的擴招計劃是「草率的單方面決定」。

大韓實習住院醫生協會表示，經與5大醫院醫生代表進行商討後，決定各家醫院的實習醫生和住院醫生全員將於下周一（19日）前提交辭職報告，並從翌日上午6時起停止工作。首都圈5大醫院分別是首爾大學醫院、延世大學附屬世福蘭斯醫院、三星首爾醫院、首爾峨山醫院和首爾聖母醫院。報道指出，實習醫生和住院醫生是急診科值班的主力，他們集體辭職勢成醫療空缺，可能會給患者就診帶來極大不便。

根據《醫療法》規定，政府可責令醫生返崗，違令者可被禁行醫長達1年，甚至被判處3年以下有期徒刑。對於被判監禁、延期宣判及緩刑的人員，其行醫執照可被吊銷。（韓聯社/聯合早報）