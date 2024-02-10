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2024年2月10日星期六
布林肯農曆新年賀詞 稱龍象徵力量韌性 祝願幸福健康繁榮
(14:03)
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踏入龍年，美國國務卿布林肯發表農曆新年賀詞，祝賀新春快樂，並稱「讓我們擁抱龍象徵的力量和韌性特質」，願來年帶來幸福、健康和繁榮。（
美國國務院
）
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布林肯
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