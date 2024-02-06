美專家倡增「6級颶風」反映頂級風暴威脅 (15:30)

美國於1970年代推出颶風5級制分級系統，當中風暴中心持續風力達到每小時157哩（約252公里）的颶風就被列為5級颶風。美國勞倫斯伯克利國家實驗室科學家魏納（Michael Wehner）和威斯康星大學麥迪遜分校的氣象科學家科辛（James Kossin）周一（5日）在《國家科學院院刊》（Proceedings of the National Academy of Sciences）發表文章，指出近年風暴風力有加強趨勢，現有分級制已無法反映頂級風暴的威脅，他提出將風力達到每小時192哩（約308公里）的風暴列入新增的第6級。自2013年以來，有5股颶風達到這個級數。

魏納說：「192哩很可能比大部分法拉利跑車還要快，難以想像。」他表示，提出6級制的主要目的，是提醒民眾全球暖化正增加特大颶風發生的可能性。科辛指出，現行5級制令一些超越某個風力水平的風暴所帶來的威脅被低估。不過，亦有專家稱多加一個分級，可能會令人對5級颶風的戒備心下降。（衛報／華盛頓郵報）