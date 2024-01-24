世衛：歐洲麻疹個案急增45倍　促展開緊急接種 (19:55)

世衛指出，歐洲2023年有約4.22萬宗麻疹個案，較2022年941宗病例增加近45倍，四成個案發生在1至4歲幼童身上；世衛歐洲區域53個國家中，逾40國都通報有麻疹病例，其中俄羅斯和哈薩克病例最多，去年1至10月分別有約1萬宗。

世衛表示，2023年1至10月有2.1萬人因麻疹入院，5人死亡，情况令人擔憂；歐洲2023年平均完成兩劑接種率為91%，較前一年同期下跌一個百分點，相信過去數年的新冠疫情令較少兒童接種麻疹疫苗，接種率下降令疫情爆發。世衛強調，接種疫苗是保護兒童的唯一方法。此外，世衛認為疫後民眾恢復出國旅遊，令跨境感染風險增加。

在英國，重災區西米德蘭茲郡（West Midlands）去年10月1日至今錄得216宗麻疹病例，另有103宗懷疑個案，大多數患者是10歲以下兒童，約八成病例來自伯明翰。UKHSA行政總裁哈里斯（Jenny Harries）表示，英國本來已消滅麻疹，但入讀小學的學童只有85%完成接種兩劑疫苗，覆蓋率遠低於建議達至群體免疫的95%標準。她警告，疫情有可能快速蔓延至其他低接種率的城鎮。（衛報/法新社/BBC/每日郵報）