加拿大以國安為由限逾百中俄伊機構參與研究　中方批短視將提嚴正交涉 (15:55)

聯邦政府公布一份包含103個被指對加拿大國家安全有「最高威脅」實體的清單，包括85所中國研究所、12所伊朗機構和6所俄羅斯研究機構，指它們與該國軍事、國防和國安機構有聯繫。倘加拿大的大學和研究人員被發現與這些實體合作進行研究，將不可再獲聯邦政府資助。涉及的中國學術機構包括中國人民解放軍火箭軍指揮學院、中國人民公安大學和中國國防科技大學等。

政府同時發布一份涉及11個敏感技術研究領域的禁制清單，包括人工智能（AI）、量子科學、機械人學、生物技術、能源技術、數碼基建技術、先進武器、太空與衛星技術和人機整合等，任何向政府提出資助申請的研究員，必須先證明自己沒有與任何被政府列為國安威脅的外國組織或機構合作，或從它們處取得資金。

加拿大所在的「五眼聯盟」（Five Eyes）組織的情報首長，去年指控中國竊取知識產權，並運用AI針對這些國家進行黑客攻擊和間諜活動。中國否認指控。中國駐加拿大使館發言人周二回應時，抨擊加方做法是以莫須有的理由將雙方科技交流合作政治化和武器化，完全是搞「小院高牆」的短視行為，中方對此強烈不滿和堅決反對，已提出嚴正交涉。（CBC/加拿大環球新聞/中新社）