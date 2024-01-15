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哈馬斯發布中以混血女大學生被擄影片　稱即將公布其「命運」 (20:17)

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯周日（14日）發布最新的3名人質影片，當中包括事發當日26歲中以混血兒女大學生阿加馬尼被擄時影片，3人均要求以色列政府營救他們。哈馬斯表示即將公布他們的「命運」。

去年10月7日哈馬斯突襲以色列綁架約240名人質，其中一半人在11月為期一周的休戰期間獲釋。以色列最新情報顯示，約132名人質仍在加沙，其中25人在關押期間死亡。這段37秒長的影片未知何時何地拍攝，除了阿加馬尼（Noa Argamani），還有53歲的沙拉比（Yossi Sharabi）和38歲的斯維爾斯基（Itai Svirsky）。片尾字幕顯示：「明天我們將告知你們這些人的命運。」

阿加馬尼的母親來自中國武漢，父親是以色列人。阿加馬尼去年10月7日在以色列南部的音樂會上被哈馬斯擄走，當時有影片顯示她坐在武裝分子的電單車上喊叫「不要殺我」。總理內塔尼亞胡上月曾在國會呼籲中國協助營救阿加馬尼。阿加馬尼的母親近月透露自己患有末期腦癌，希望在死前能與女兒團聚。

哈馬斯周日表示，由於以軍在加沙採取軍事行動，令他們與部分人質失去聯絡，這些人可能已罹難。哈馬斯武裝力量卡桑旅發言人奧貝達在電視播出的聲明指「敵方領導層和軍隊須負全責」，而在以色列停止侵略前，任何談判都毫無價值。（路透社/以色列時報）

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