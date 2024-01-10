NASA推遲兩項「阿提米絲」探月計劃　尼爾森：安全是首要考量 (14:48)

NASA於2017年宣布展開「阿提米絲」（Artemis）太空計劃，包括恢復太空人探月，並打算在月球上建立長期基地，並將經驗應用於未來的火星任務上。這項計劃中的第1次任務的無人太空船往返月球「阿提米絲1」號在多次延期後，於2022年進行；涉及4名太空人繞月飛行的「阿提米絲2」號任務，則原定今年11月升空。

尼爾森周二在記者會上表示，「阿提米絲2」號任務將會延至2025年9月進行。至於明年的「阿提米絲3」號任務則押後至2026年9月執行，屆時將有首名女性和首名有色人種太空人踏足月球。他說：「安全是我們的首要考量，我們將給阿提米絲計劃團隊更多時間來克服挑戰。」

富豪馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司SpaceX早前奪得「阿提米絲3」號任務登陸系統的合約，這套系統採用「星艦」（Starship）火箭，惟其兩次進入軌道測試都以爆炸失敗收場。法新社引述業界分析家稱，阿提米絲計劃面對很多問題，NASA設下的新時間表並不現實。（BBC/法新社/NASA網頁/中央社）