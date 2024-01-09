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富豪淫媒案法庭文件解封　特朗普被指與多名女子上牀　克林頓、安德魯王子、布蘭森涉拍性愛片 (15:30)

美國法院周一（8日）解封新一批已故富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案的法律文件，顯示其中一名事主曾向記者聲稱擁有涉及前總統克林頓、英國安德魯王子和英國富豪布蘭森等各自的性愛影片，又指前總統特朗普曾和多名女子上牀，但隨後又收回有關說法。

事主蘭塞姆（Sarah Ransome）曾在愛潑斯坦同黨兼名媛女友馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）的審訊上，稱自己曾被二人販賣予富豪。在周一公開的文件顯示，蘭塞姆2016年間以電郵向時任《紐約郵報》及《每日郵報》專欄作家卡拉漢（Maureen Callahan）表示，特朗普與多名女孩上牀，包括不時與蘭塞姆一名朋友在愛潑斯坦的紐約大宅性交，又稱特朗普喜歡吸啜和輕彈其朋友的乳頭。蘭塞姆又稱其朋友擁有數條與克林頓、安德魯王子和布蘭森性交的影片，當中清晰見到這些名人的樣貌。

惟蘭塞姆於2016年10月向卡拉漢撤回有關指控並說：「今早我與家人討論了一段時間，並希望收回對妳所說的一切及遠離此事。我不應該接觸妳，對於浪費妳的時間感到抱歉。我不值得為這事站出來，不管怎樣也沒有人會聽，而且公開此事的後果只會是壞事。」她在2019年向《紐約客》承認捏造影片，目的是阻嚇愛潑斯坦不要傷害她。

特朗普發言人、布蘭森的維珍集團和安德魯王子均否認指控，克林頓的發言人拒絕回應有關法庭文件，稱克林頓之前已表示對愛潑斯坦的行為不知情。（The Messenger／每日郵報／紐約郵報）

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