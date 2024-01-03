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日國土交通省公開控制塔與兩機對話　海保機涉未獲指示進入跑道 (19:10)

【19:10更新】日本航空516號航班周二（2日）在東京羽田機場降落時，在跑道與一架海上保安廳飛機相撞，當局正循業務過失導致死傷調查。日航表示，事發前客機機組人員已獲地面控制塔許可降落。國土交通省周三（3日）傍晚公開事發前4分鐘控制塔與兩機人員之間的對話，顯示海保機並未獲指示進入跑道。

對話顯示，當地時間周二下午5時43分02秒，控制塔指示日航客機繼續駛近跑道，5時44分56秒再知通客機跑道沒有障礙物，日航客機人員隨後複述同樣信息。5時45分11秒，控制塔指示海保機滑行至跑道前的停止位置C5，海保機人員也回應正前往C5，之後控制塔與兩機之間沒有通訊，直至5時47分發生撞機事故。國土交通省稱，從對話記錄來看，海保機並未獲准進入跑道。

日本運輸安全委員會周二晚派出6名航空事故調查員到場調查，飛機製造商空中巴士的專家將從技術角度協助。《日經亞洲》報道，今次調查重要部分將是分析控制塔人員與機師之間的溝通紀錄，以了解兩架飛機為何同時在同一位置出現，調查人員亦會詳細檢視兩機損毁情况，飛機殘骸或能提供兩機相撞的位置及導致起火的線索。

日本放送協會（NHK）早前引述國土交通省消息人士報道，控制塔指示海上保安廳飛機滑行至跑道前的地點等候，但海保機機長說已獲控制塔人員許可起飛。報道指出，顯然雙方在對話上有不同的理解。（日經亞洲/NHK/朝日新聞）

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