美國17歲中國交換生陷「網絡綁架」騙案　家人遭騙8萬美元贖金 (14:21)

17歲的莊凱（Kai Zhuang，譯音）在猶他州河谷鎮（Riverdale）一所高中就讀。河谷鎮警方周日（2023年12月31日）發表聲明，指出莊凱身處中國的父母於2023年12月28日告訴校方，有人向他們寄出懷疑莊凱遭綁架的照片並勒索贖金，他們在對方持續要脅下將8萬美元轉帳至一個中國戶口。校方當日報警指莊凱失蹤。

警方在數天的搜索行動中分析了莊凱的銀行紀錄、消費紀錄和手機通訊紀錄，判斷他一個人在河谷鎮以北約40公里一處山坡的帳篷中。警方的聲明指出，一名警官周日徒步上山，發現莊凱的帳篷，裏面沒有供暖設備，只有「一張暖毯、一個睡袋，有限的食物和水，以及數部相信是用作網絡綁架的手機」，當時莊凱既寒冷又害怕，他看到警員時感到鬆一口氣，隨後在警方協助下與家人聯絡。

河谷警方指出，早於12月20日莊凱已打算在另一處地點露營，警方擔心其安全下將他送回河谷鎮並通知其寄宿家庭，相信當時他已被網絡綁匪操控，但沒有告訴任何人。警方表示，網絡綁匪近期常鎖定外國交換學生，尤其是中國交換生，他們會威嚇學生，指他們的家人有危險，促他們自我隔離，然後透過視像通話監視他們和進行勒索。（法新社/CNN/獨立報）