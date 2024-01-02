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美國17歲中國交換生陷「網絡綁架」騙案　家人遭騙8萬美元贖金 (14:21)

在美國當交換生的17歲中國學生和其家人疑誤墮「網絡綁架」陷阱，家人向疑遭綁架兒子的「綁匪」繳交8萬美元贖金（約62.4萬港元），交換生疑聽從「綁匪」游說稱家人有危險，要他往深山「與世隔絕」，藉此勒索其在中國的家人。當地警方後來在一處深山尋獲該名學生。

17歲的莊凱（Kai Zhuang，譯音）在猶他州河谷鎮（Riverdale）一所高中就讀。河谷鎮警方周日（2023年12月31日）發表聲明，指出莊凱身處中國的父母於2023年12月28日告訴校方，有人向他們寄出懷疑莊凱遭綁架的照片並勒索贖金，他們在對方持續要脅下將8萬美元轉帳至一個中國戶口。校方當日報警指莊凱失蹤。

警方在數天的搜索行動中分析了莊凱的銀行紀錄、消費紀錄和手機通訊紀錄，判斷他一個人在河谷鎮以北約40公里一處山坡的帳篷中。警方的聲明指出，一名警官周日徒步上山，發現莊凱的帳篷，裏面沒有供暖設備，只有「一張暖毯、一個睡袋，有限的食物和水，以及數部相信是用作網絡綁架的手機」，當時莊凱既寒冷又害怕，他看到警員時感到鬆一口氣，隨後在警方協助下與家人聯絡。

河谷警方指出，早於12月20日莊凱已打算在另一處地點露營，警方擔心其安全下將他送回河谷鎮並通知其寄宿家庭，相信當時他已被網絡綁匪操控，但沒有告訴任何人。警方表示，網絡綁匪近期常鎖定外國交換學生，尤其是中國交換生，他們會威嚇學生，指他們的家人有危險，促他們自我隔離，然後透過視像通話監視他們和進行勒索。（法新社/CNN/獨立報）

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