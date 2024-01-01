日本抽查大額消費離境外國人　僅2%攜免稅品與申報相符 (15:45)

共同社報道，2022年度日本免稅購物總額為6042億日圓（約334億港元），涉及約372萬人，當中374人購物1億日圓以上，總額為1704億日圓（約94億港元），佔免稅購物總額約三成。報道引述政府消息人士表示，日本海關抽查其中57人，僅1人實際攜帶免稅品與申報內容相符，要求剩餘56人支付消費稅時僅1人同意，其餘以手頭沒錢等為由未付稅就離境，欠稅金額達約18.5億日圓（約1.02億港元）。

政府消息人士透露，這些人購買的主要是高級手表和遊戲機，其中也有人購買名牌手袋100個以上。海關稱，由於人手問題，要全數清查免稅品難度很高，即使發現違規，現行制度也很難阻止相關人士離境，「高額購買者半數以上是中國籍，似乎很多都是在日本境內轉售（免稅品）」。

為防人們出境前在日本國內轉賣免稅品圖利，日本政府2024年在稅改大綱中提出引入新制度，即購買時收稅、離境時確認免稅品後再退稅，具體做法計劃在2025年度的稅改中得出結論。

（共同社）