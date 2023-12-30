阿根廷正式拒絕加入金磚國家集團 (18:43)

極右政客米萊伊上月當選阿根廷總統前屢次批評中國，又曾表明反對阿根廷加入金磚國家，因為「阿根廷的地緣政治盟友是美國和以色列，阿根廷不會與共產主義國家結盟」。他當選後，獲提名為外長的蒙迪諾（Diana Mondino）即公開表示，阿根廷不會加入金磚國家。

米萊伊在近日發給金磚國家的信函中表示，其外交政策與前朝政府有很多不同之處，因此將審視前任政府所作的一些決定，包括為阿根廷積極參與金磚國家建立一個專門單位。阿根廷傳媒估計，米萊伊發出拒絕加入金磚國家的公函，也是為了可以全心關注國內經濟危機。

金磚國家集團由中國、俄羅斯、印度、巴西和南非組成，集團在今年8月24日於南非舉行的峰會上宣布，邀請阿根廷、伊朗、沙特阿拉伯、阿聯酋、埃及和埃塞俄比亞6國加入。與會的中國國家主席習近平表示，金磚國家都是「具有重要影響的國家」，這次擴員「符合新興市場國家和發展中國家共同利益」。（法新社/BBC/中央社）