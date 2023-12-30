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美英法譴責俄空襲烏　波蘭稱俄導彈入侵領空 (13:02)

俄羅斯周五（29日）大規模空襲烏克蘭，釀成最少31人死亡，逾160人傷。聯合國助理秘書長希亞里（Khaled Khiari）譴責襲擊，呼籲立刻停止。安理會召開緊急會議，美國、法國和英國等譴責俄羅斯，美方批評俄總統普京沒有在普天同慶的新年假期選擇和平，而是以空前數量的無人機和導彈襲擊來迎接新一年。

美國總統拜登呼籲國會盡快批准新一輪對烏軍事援助，否則無法繼續向烏提供武器和重要防空系統。英國則宣布向烏提供數百防空導彈，首相辛偉誠稱必須繼續支持烏克蘭。中國駐聯合國副代表耿爽未有譴責，呼籲以政治方式解決俄烏戰事。

北約成員國波蘭表示，俄軍一枚導彈周五一度飛入波蘭領空約40公里，不足3分鐘後飛返烏克蘭。波蘭傳召俄國駐華沙臨時代辦Andrei Ordash要求解釋入侵領空事件，Andrei則稱波蘭沒有證據證明指控。北約秘書長斯托爾滕貝格表示與波蘭「團結一致」，北約會保持警惕。

烏克蘭總統幕僚長耶爾馬克（Andriy Yermak）表示烏國需要更多支持和力量，敦促西方盟友繼續給予軍事援助。烏軍稱俄方是次空襲大量發射導彈和出動無人機，合共158次，有學校、婦產科醫院、商場和住宅遇襲。俄駐聯合國大使涅邊賈（Vasily Nebenzya）稱俄方只攻擊軍事設施，反將烏平民死傷歸咎於烏方防空系統。（法新社/路透社）

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