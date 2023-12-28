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即時國際
2023年12月28日星期四
北海道外海6.4級地震 無海嘯威脅
(19:40)
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日本北海道地區周四（28日）傍晚6時15分（香港下午5時15分）發生6.4級地震，震源深度為160公里，無海嘯威脅。日本氣象廳數據顯示，這次地震震央位在択捉島東南海域，最大震度3級。 （新華社）
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