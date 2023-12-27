韓國制裁8名朝鮮人 (09:09)

韓國外交部稱，該8人為朝鮮政權創造收入、籌措發展核導武器所需資金，其中包括朝鮮偵察總局局長李昌鎬。偵察總局是朝軍總參謀部麾下機構，負責對韓和對外宣傳工作，也是「Kimsuky」等朝鮮多個黑客組織的幕後操手。「Kimsuky」已被列為制裁對象。

其餘7名朝鮮人從事武器等禁運物品貿易，包括「Beijing New Technology」代表樸永翰（以下人名均為音譯）、朝鮮前駐華使館三等秘書尹哲、「Pan Systems Pyongyang」公司所屬的金承洙等5人。「Pan Systems Pyongyang」是在偵察總局的指揮下從事朝鮮武器及相關物品貿易的機構，已於2016年被列入政府單獨制裁名單。

這是韓國總統尹錫悅政府成立以來第14次發布對朝單邊制裁措施。任何人欲與制裁名單上的人進行金融交易，需要得到韓國銀行行長或該國金融當局的批准。韓國政府表示，朝鮮發起挑釁必將付出相應代價，韓方將與美國、日本等國際社會更緊密協作，促使朝方認清事實並停止挑釁，重返無核化對話。（韓聯社）