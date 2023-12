特朗普科羅拉多州總統初選資格遭法院取消 (11:33)

科羅拉多州最高法院引用《美國憲法》第14修正案中罕有用上的條文,以4票對3票達成該裁決。該條文列明,禁止「曾參與鼓吹起義或叛亂」的人入主聯邦政府,今次是該條文首次用於取消總統參選人資格。

法官指出,並非輕率作出此裁決,強調清楚知道事件嚴重性,同時知道要不受公眾影響而履行法律責任。特朗普可在明年1月4日前提出上訴,1月5日科羅拉多州將要落實初選參選人名單。

提出這次訴訟的民間團體Citizens for Responsibility and Ethics in Washington(CREW)歡迎法院裁決,形容不但是符合公義及歷史性,也是保護美國民主的必要一步。同一訴訟此前在新罕布什爾州、密歇根州及明尼蘇達州等地均敗訴,科羅拉多州地方法院上月亦曾裁定該團體敗訴。

今次裁決只影響科羅拉多州明年3月5日舉行的共和黨總統初選,但這宗訴訟的最終結果,仍會影響特朗普出戰全國大選。(路透社/BBC)