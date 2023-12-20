明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時國際

特朗普科羅拉多州總統初選資格遭法院取消 (11:33)

美國科羅拉多州最高法院周二（19日）裁定，前總統特朗普因涉及2021年1月6日國會山莊騷亂，在該州不具備參加共和黨2024年總統選舉初選的資格。特朗普團隊批評裁決「有問題及不民主」，表明將向聯邦最高法院上訴。

科羅拉多州最高法院引用《美國憲法》第14修正案中罕有用上的條文，以4票對3票達成該裁決。該條文列明，禁止「曾參與鼓吹起義或叛亂」的人入主聯邦政府，今次是該條文首次用於取消總統參選人資格。

法官指出，並非輕率作出此裁決，強調清楚知道事件嚴重性，同時知道要不受公眾影響而履行法律責任。特朗普可在明年1月4日前提出上訴，1月5日科羅拉多州將要落實初選參選人名單。

提出這次訴訟的民間團體Citizens for Responsibility and Ethics in Washington（CREW）歡迎法院裁決，形容不但是符合公義及歷史性，也是保護美國民主的必要一步。同一訴訟此前在新罕布什爾州、密歇根州及明尼蘇達州等地均敗訴，科羅拉多州地方法院上月亦曾裁定該團體敗訴。

今次裁決只影響科羅拉多州明年3月5日舉行的共和黨總統初選，但這宗訴訟的最終結果，仍會影響特朗普出戰全國大選。（路透社／BBC）

相關字詞﹕特朗普 總統大選 編輯推介

上 / 下一篇新聞