德國派兵駐立陶宛　自二戰後首次長駐海外 (14:11)

德國國防部長皮斯托留斯（Boris Pistorius）周一在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）與立陶宛國防部長阿努紹斯卡斯（Arvydas Anusauskas）簽約，確認德國駐軍的路線圖。按照計劃，德國明年上半年將派遣一支先遣部隊，年底前首任指揮官進駐，預計2027年前完成編制並具有作戰能力，屆時將是一支以兩個戰鬥營為核心的旅級規模部隊，擁有4800名士兵和200名文職人員。

皮斯托留斯將今次「歷史性」協議比喻為冷戰期間盟軍部隊常駐西德以對抗西歐免受蘇聯攻擊，「（北約）東面的疆界已向東移，保護它是德國的責任」。他表示，在俄軍侵烏後，德國明白安全政策的新現實，「我們向那些威脅歐洲和平安全者發出清晰信號」。

立陶宛人口270萬人，軍隊1.6萬人，緊鄰俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad）和俄羅斯盟友白俄羅斯。立陶宛許多軍備來自德國，軍官在德國受訓，目前部署在立陶宛的約1000名北約多國戰鬥群也是由德國領導。德軍近年主要執行聯合國或歐盟領導的軍事行動，每次任務要先經國會批准，時間和人數亦有嚴格限制，一般最多數百人。（路透社/法新社/中央社）