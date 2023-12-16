特朗普私人律師朱利亞尼誹謗案罪成　須賠1.48億美元 (16:53)

美國陪審團周五（15日）裁定前總統特朗普私人律師朱利亞尼誹謗兩名喬治亞州前選舉工作人員在2020年大選中造票罪成，需要賠償當事人1.48億美元（約11.55億港元）。這是迄今向試圖推翻2020年大選者究責的最重要判決之一。
2020年12月3日，朱利亞尼（Rudy Giuliani）在twitter（社交平台X前身）發布一段經過選擇性剪輯的影片，聲稱片段顯示非裔選舉工作人員弗里曼（Ruby Freeman）和其女兒莫斯（Shaye Moss）在當晚點票結束後，從枱下推出多個裝滿選票的手提箱。雖然這項指控很快被喬治亞州官員揭穿，惟有關謊言繼續散播，弗里曼和莫斯因而收到大量恐嚇和死亡威脅。
華盛頓聯邦法院陪審團周五裁定，朱利亞尼須支付弗里曼及莫斯7300萬美元（約5.7億港元），補償她們遭受的名譽和情感傷害，並須支付7500萬美元（5.85億港元）懲罰性賠償。裁決後，弗里曼在法庭外向記者說：「今天是美好的一天，但並不是終點。朱利亞尼並非唯一散播關於我們謊言的人，其他人也必須承擔責任。」她說金錢未能解決對其造成的傷害，她除了失去工作，也生活在恐懼之中，一直不敢回家。
79歲的朱利亞尼表示會提出上訴，「我一點也不後悔，這個離譜數字只是凸顯整個訴訟程序的荒謬」。他自從協助特朗普企圖推翻大選結果後，面臨多宗民事與刑事訴訟，還有不斷增加的律師費。