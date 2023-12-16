特朗普私人律師朱利亞尼誹謗案罪成　須賠1.48億美元 (16:53)

2020年12月3日，朱利亞尼（Rudy Giuliani）在twitter（社交平台X前身）發布一段經過選擇性剪輯的影片，聲稱片段顯示非裔選舉工作人員弗里曼（Ruby Freeman）和其女兒莫斯（Shaye Moss）在當晚點票結束後，從枱下推出多個裝滿選票的手提箱。雖然這項指控很快被喬治亞州官員揭穿，惟有關謊言繼續散播，弗里曼和莫斯因而收到大量恐嚇和死亡威脅。

華盛頓聯邦法院陪審團周五裁定，朱利亞尼須支付弗里曼及莫斯7300萬美元（約5.7億港元），補償她們遭受的名譽和情感傷害，並須支付7500萬美元（5.85億港元）懲罰性賠償。裁決後，弗里曼在法庭外向記者說：「今天是美好的一天，但並不是終點。朱利亞尼並非唯一散播關於我們謊言的人，其他人也必須承擔責任。」她說金錢未能解決對其造成的傷害，她除了失去工作，也生活在恐懼之中，一直不敢回家。

79歲的朱利亞尼表示會提出上訴，「我一點也不後悔，這個離譜數字只是凸顯整個訴訟程序的荒謬」。他自從協助特朗普企圖推翻大選結果後，面臨多宗民事與刑事訴訟，還有不斷增加的律師費。

（紐約時報/BBC/衛報）