聯合國氣候大會通過減用化石燃料　賈比爾：協議具「歷史性」 (16:21)

早前公開的氣候協議草案文本被多方批評後，賈比爾公布第二份草案文本，首次明確呼籲各國「從化石燃料過渡」，但仍避用「淘汰」、「逐步減少」化石燃料的字眼。

賈比爾周一（11日）公布首份文本受到富國及窮國批評，被形容是低窪國家的「死亡證」。在經過36小時緊急談判後，賈比爾發表新文本。最新文本呼籲各國「以公正、有序和公平的方式，在能源系統內從化石燃料過渡，並在這關鍵10年間加快行動，以達至在2050年或之前實現淨零排放」。

代表39個小島國的小島嶼國家聯盟（AOSIS）發表聲明回應稱，新文本對比之前的文本有改善，但仍然欠缺「淘汰」化石燃料的字眼，指「從化石燃料過渡」是向前邁出一步，但「並非顛覆性」，又稱文本仍有很多漏洞。（衛報/法新社/路透社）