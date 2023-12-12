日本陸上自衛隊3前成員性侵女同袍罪成判緩刑 (18:44)

現年24歲的五之井里奈是前陸上自衛隊成員，她指控3名男同袍在2021年8月北海道一次訓練中，在訓練場一棟建築物內將她推倒，並分開她雙腿，他們下體壓着她，隔着衣服扭動臀部和觸摸她的身體，包括生殖器部位，現場還有旁觀者大笑。3名被告堅稱無罪，聲稱以格鬥技術擊倒五之井里奈，但否認為了淫穢目的。控方表示，事主與多名證人的證詞一致，3名被告的行為顯然構成猥褻行為。

本案因五之井里奈去年拍片放上YouTube而引起國際關注。她表示，自2020年入伍駐於福島群山市後，便屢遭非禮和性騷擾，包括被強吻臉頰、從後擁抱、抓胸和拍打臀部等。她曾向上級投訴，但內部調查以缺乏證據為由而沒有採取行動，她遂決定離開自衛隊，至去年1月提出性侵控訴。福島地方檢察廳群山支部5月決定不提出起訴，她不服提出覆審請求，去年9月獲翻案。今年3月，福島地方檢察廳以「強迫猥褻罪」檢控3名被告。（法新社/路透社/朝日新聞）