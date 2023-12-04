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印尼蘇門答臘群島火山爆發　至少11死　12人失蹤 (14:36)

印尼蘇門答臘群島默拉皮火山（Mount Marapi）周日（3日）下午爆發，火山灰噴上3000米高空。當地災難應急部門周一（4日）表示，事發時有75名登山客在山上，當局救出52人，至少11人證實死亡，另有12人失蹤。火山爆發至周一仍然持續，導致搜救工作一度暫停。

高2891米的默拉皮火山當日下午近3時爆發。國家災害管理局發放的照片顯示，厚厚的火山灰覆蓋在汽車、路面上，附近不少人的頭和臉都被厚厚火山灰覆蓋。國家災害管理局官員埃德（Ade Setiawan）說：「我們已經發放口罩給居民，並提醒他們待在家中。」當局對默拉皮火山發出4級警示中的第二高警示，並禁止居民和遊客靠近火山口或峰頂半徑3公里範圍。」

巴東搜救局（Padang Search and Rescue Agency）局長阿卜杜勒（Abdul Malik）周一表示，上周六起共有75名登山客上山，死者都是在周一早上於火山口附近被發現。他說：「有26人未被疏散，我們已找到其中14人，當中3人生還，但有11人喪生。」他說，3名獲救生還者同樣身處火山口附近，身體狀況很弱，部分人被灼傷。法新社取得的一份名單顯示，最少8名傷者被灼傷，1人灼傷兼骨折，另外一人頭部受傷。

阿卜杜勒又稱仍有12人下落不明，但由於火山持續爆發，當局未能出動直升機參與搜救。（法新社/路透社/中央社）

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